Ein Bus fährt auf dem Archiv-Bild am Zentralen Omnibusbahnhof in Eisenach ein. Wartburgmobil ändert ab Mittwoch, 25. März, den Fahrplan.

Winterfahrplan gilt im Eisenacher Stadtverkehr

Weil das öffentliche Leben aufgrund der Coronakrise eingeschränkt ist und immer weniger Fahrgäste mit den Linienbussen fahren, verringert das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil sein Angebot. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Ab Mittwoch, 25. März, gilt der Winter-Samstagsfahrplan für den Stadtbus Eisenach, täglich von Montag bis Samstag.

An den Sonn- und Feiertagen wird nach dem Winter-Sonntagsfahrplan gefahren. Damit wird die Linie 2 in Richtung Göringen ab 1. April nicht mehr bedient, und die Linie 23 wird am 1. April nicht in Betrieb genommen. Fahrgäste, die aufgrund des geänderten Fahrplans ohne Bedienung an ihrer gewohnten Haltestelle sind, werden auf die nächstgelegene bediente Haltestelle verwiesen. So entfällt die Haltestelle der Linie 2 an der Wendestelle Siebenborn/Gaswerkstraße. Ersatz ist die Linie 25 ab Westbahnhof.

Die touristische Linie 3 wird eingestellt. Das betrifft die Haltestellen Frauenplan/Bachhaus; Johannisplatz/Schmales Haus; Markt/Georgenkirche/Lutherhaus; Sophienstraße; Theaterplatz; Parkhaus Uferstraße. Verwiesen wird als Alternative auf die Linien 13/145 mit Haltestelle Wartburgallee/Reutervilla und Wandelhalle/Kartausgarten sowie auf alle Linien am Karlsplatz, am Markt, in der Sophienstraße, Alexanderstraße und am Zentralen Busbahnhof.

Weiter entfällt die Linie 9 mit den Haltestellen Opelwerk/Lear Seating; Stedtfelder Straße/Wendestelle und Wiesengrund/Festplatz Spicke. Ersatz dafür sind die Linie 2 Stedtfeld/Opelwerk oder L2/L5 sowie die L25 Untere Kasseler Straße. Nicht bedient wird aktuell außerdem die Linie 33 mit der Haltestelle in der Fritz-Koch-Straße/Johannes-Falk-Straße. Dafür kann die Linie 13/145 mit der Haltestelle Prinzenteich genutzt werden.

Weitere Informationen unter Telefon: 01807/12 13 14