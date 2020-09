Wolf: Debatte in Eisenach um Kuratoriumsbesetzung „beschämend“

Die Debatte um den Beschluss des Stadtrats zum Sitz im Kuratorium der Stiftung Lutherhaus wird in den sozialen Medien harsch geführt. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) verwies am Freitag in einem Pressegespräch darauf, dass die Wahl „das gute Recht des Stadtrats“ gewesen ist. Doch „beschämend“ sei die Art und Weise.