Wunsch nach einem mehr als nur „normalen“ Jahr

Zum neuen Jahr gab es in diesem Jahr für viele Wünsche, für die wir im letzten Jahr noch überhaupt kein Verständnis gehabt hätten. Viele haben sich und anderen ein „normales Jahr“ gewünscht. Ich auch.

Wir wünschen uns ein Jahr, in dem man seinen Alltag so leben kann, wie es vor 2020 immer war. Denn vor einem Jahr hätten wir uns nicht vorstellen können, dass wir einmal mit Masken in Geschäfte gehen, es Ausgangsbeschränkungen gibt, Feiern angemeldet werden müssen, dass es einen Virus gibt, der sich schnell ausbreitet und von dem die meisten von uns nicht wissen, wie unser Körper auf ihn reagiert. Ein normales Jahr heißt dann, dass es keine besonderen Ereignisse gibt, sondern einfach nur einen geregelten, unkomplizierter Alltag. Wir werden bescheiden mit unseren Wünschen. Die besonders schönen Dinge wagen wir uns gar nicht zu wünschen.

Aber dennoch möchte ich in diesem Jahr die besonders schönen Dinge auch erleben. Und ich möchte sie mir wünschen. Entgegen allen Zeichen und Ankündigungen. Ich wünsche mir die großen Feste in der Gemeinde und privat, den besonders schönen Urlaub, die Begegnungen und Events ohne Abstand.

Vielleicht werden wir zu bescheiden, zu kleingläubig, wenn wir uns ein normales Jahr und viel Gesundheit wünschen.

Im Johannesevangelium (Joh 2, 1-11) wird uns vom ersten Wunder Jesu berichtet. Er heilt nicht, oder hilft einer großen Not auf, sondern Jesu verwandelt Wasser in Wein, damit die Hochzeit weiter ein großes Fest sein kann. Jesus zeigt uns, dass ein schönes, gelingendes Fest auch unbedingt zum Leben dazu gehört. Er möchte, dass wir mehr haben als nur das Nötigste, sondern dass wir Freude am Leben haben, so wie bei einer Hochzeit mit genug Wein für alle.

Mit ihm wünsche ich uns ein wunderschönes Jahr 2021, mit vielen schönen Dingen, an die wir uns noch lange erinnern können. Wünschen dürfen wir es uns – auch im Vertrauen auf Jesus.