Großbäckerei im Wartburgkreis in Flammen: Über 100 Rettungskräfte im Einsatz

Wutha-Farnroda. Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es in der Nacht. Es entstand wohl ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

In der Nacht zum Sonntag, dem 20. Juni, ist in einer Großbäckerei für Fladenbrot in Wutha-Farnroda im Wartbugrkreis ein Feuer ausgebrochen.

Kurz nach 0.30 Uhr war der Brand gemeldet worden, kurze Zeit später Stand das Gebäude in der Schulstraße vollständig in Brand. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz im Einsatz. Gegen 3 Uhr war der Brand weitestgehend gelöscht.

Hohe Temperaturen erschweren Löscharbeiten

Die Nachlösch- und Räumarbeiten ziehen sich voraussichtlich jedoch noch bis in den Sonntagvormittag hinein. Eine Herausforderung bei dem Einsatz waren trotz der nächtlichen Stunde die hohen Außentemperaturen von über 20 Grad Celsius.

Ersten Einschätzungen zufolge liege der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des hohen Sachschadens. Zur Brandursache könne noch nichts gesagt werden. Verletzte habe es nicht gegeben.

