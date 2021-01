Eisenach Diesmal sind die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stedtfelder Straße eingebrochen.

Zwei Elektro-Bikes in Eisenach gestohlen

Erneut sind zwei Elektro-Bikes gestohlen worden, diesmal aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stedtfelder Straße. Bemerkt wurde der Diebstahl am Montag gegen 17 Uhr. Der Tatzeitraum liegt damit zwischen dem 2. und 11. Januar. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Fahrräder mit einem Gesamtwert im oberen vierstelligen Bereich.

Es handelt sich um zwei E-Bikes der Marke Giant, eins in grün-schwarz, das zweite in türkis-schwarz sowie die zugehörigen Ladegeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/ 26 11 24 zu melden.