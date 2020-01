Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Feuerwehr-Einsätze - Drei Alkoholfahrten

Bei Verkehrskontrollen in Eisenach wurden am Samstag drei Fahrer festgestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ihr Fahrzeug unter Alkohol geführt haben. Gegen 8 Uhr wurde der 56-jährige Fahrer eines Lkw eines Zustelldienstes in der Rennbahn kontrolliert. Gegen 9.20 Uhr wurde in der Hospitalstraße der 55-jährige Fahrer eines Volvo kontrolliert und um 14.45 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer in der Rothestraße. Ein Drogenvortest verlief jeweils positiv, weswegen bei jedem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sollte die Untersuchung im Krankenhaus den Verdacht bestätigen, muss der jeweilige Betroffene mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen.

In der Nacht auf Samstag brannte gegen 03:30 Uhr zunächst im Steinweg in Bad Salzungen eine Papiertonne. Diesen konnte die Feuerwehr löschen. Kurz darauf wurde ein weiterer Brand gemeldet. Dieses Mal sollte das Feuer in einer Wohnung in der Salzunger Straße in Leimbach ausgebrochen sein. Wie sich herausstellte, vergaß der Wohnungsinhaber sein Baguette aus dem Backofen zu nehmen. Aufgrund des Rauchs kam er zur Beobachtung ins Klinikum nach Bad Salzungen. Ein Schaden entstand nicht.

