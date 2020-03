Eisenach. Die Zahl der Erkrankten in Eisenach und dem Wartburgkreis steigt mit Stand Mittwochnachmittag um zwei. Mehr als 100 Menschen sind in Quarantäne.

Zwei Männer aus der Wartburg-Region wegen Coronavirus auf Intensivstation

Mit Stand von Mittwochnachmittag gibt es in Stadt Eisenach und Wartburgkreis 17 Menschen mit einer nachgewiesenen Infektion mit dem Corona-Virus. Das sind zwei Fälle mehr als 24 Stunden zuvor. Alle aktuellen Informationen zum Corona-Virus in Thüringen lesen Sie in unserem Newsblog.

Nach dem 47-Jährigen aus dem Kreisgebiet hat sich nun nach Informationen dieser Zeitung auch der Zustand eines 81-jährigen Eisenacher so verschlechtert, dass er ins Klinikum eingewiesen werden musste. Beide werden auf einer Intensivstation betreut. Bei einem weiteren Infizierten dient der Klinikaufenthalt der Abklärung der Schwere der Erkrankung. Dazu kommen vier Menschen, die nach einer überstandenen Infektion als gesund gelten. In behördlich angeordneter Quarantäne sind 118 Menschen. Bei der Veröffentlichung der Zahlen verzichtet der Kreis allerdings nun auf eine Unterteilung in Nordkreis, Südkreis und Stadt Eisenach, sondern gibt trotz des großen Interesses der Bevölkerung und anders als bisher daran nur noch Gesamtzahlen für die Region heraus. Eisenacher Oberbürgermeisterin appelliert: „Bleiben Sie zu Hause!“