Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß - Autofahrerin mit über 3 Promille

Leimbach. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der B62 in der Nähe von Leimbach. Die mutmaßliche Verursacherin hatte über 3 Promille Alkohol intus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Ortsumfahrung von Leimbach im Wartburgkreis. Nach Angaben der Polizei fuhr hier zum Unfallzeitpunkt ein 61-jähriger Autofahrer auf der B62 in Richtung Hämbach. In entgegengesetzter Richtung fuhr zur selben Zeit eine 33-Jährige mit ihrem Auto. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier versuchte der 61-Jährige noch vergeblich mit seinem Auto auszuweichen. Allerdings kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander.

Während der 61-Jährige sein Auto eigenständig verlassen konnte, musste die eingeklemmte 33-Jährige durch die Feuerwehr aus ihrem Wrack befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Die Frau musste im Anschluss von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Wie sich herausstellte stand die Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein Test ergab laut Polizei 3,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde noch vor Ort durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Vollsperrung der Bundesstraße dauerte etwa zweieinhalb Stunden. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.