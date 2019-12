Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Schlägerei in Eisenach

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Eisenach zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Adam-Opel-Straße. Wie die Polizei am Montag informierte wollten ein 20- und ein 25-Jähriger gegen 02.15 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen schlichten. Dabei wurden sie von mindestens einer Person aus dieser Gruppe heraus mit Fäusten und einer Flasche geschlagen.

Ein Opfer erlitt eine Platzwunde und Hämatome am Kopf, das zweite Opfer eine Schürfwunde an der Schulter. Die aus wahrscheinlich fünf Personen bestehende Gruppe konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang und der Personengruppe machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0301451/2019 entgegen genommen.