Zwei Volkshochschulen wachsen zusammen

Als einer der ersten Schritte für ein konkretes Zusammenwachsen von Stadt und Wartburgkreis haben Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) und Landrat Reinhard Krebs (CDU) am Montag eine Kooperationsvereinbarung für den Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule (VHS) ab Januar 2022 unterzeichnet. Ab sofort arbeiten die amtierenden Leiter der beiden Häuser in Eisenach und Bad Salzungen, Martin Scholz und Hartmut Kliem, an einer Zusammenführung. Krebs betont, dass der territoriale Hauptsitz der gemeinsamen VHS in Eisenach entsteht, die Dienststelle in Bad Salzungen aber auch nach dem 1. Januar 2022 besteht. Auch Wolf begrüßte die Fusion ausdrücklich. „Die Erwachsenenbildung ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe“, sagte die Oberbürgermeisterin. Gut eineinhalb Jahre haben beide VHS-Chefs für ihre Fusion jetzt Zeit.

Am 24. Februar soll das erste gemeinsame Treffen stattfinden. Viele Aufgaben sind zu klären, wobei das Angleichen von Satzungen, Gebühren- und Honorarordnungen noch zu den leichteren Arbeitsaufgaben gehört. „Zum ersten Mal können wir richtig strukturiert die Angebote in der Region aufteilen“, sagt Martin Scholz, der derzeit die Eisenacher VHS kommissarisch führt. Schon in der Vergangenheit gab es eine Zusammenarbeit beider Einrichtungen, ergänzt Hartmut Kliem. Dozenten wurden wie auch einzelne Angebote ausgetauscht, auch konnten Kursteilnehmer, wenn an einem Standort ein Kurs aufgrund von zu wenigen Teilnehmern nicht zustande kam, diesen am anderen Standort besuchen.

Künftig, so hieß es am Montag, soll es ab dem Schuljahr 2021/22 ein gemeinsames Programm geben. Solange laufen die Kurse an den jeweiligen Einrichtungen weiter. Geplant sind dann jedoch in Zukunft nicht mehr zwei Programme im Frühjahr und im Herbst, sondern ein Jahresprogramm. Bürger sollen vor allem den Mehrwert dieser Zusammenführung positiv zu spüren bekommen, versicherte der Landrat.

Schon im Sommer soll in Eisenach zudem die Onlineanmeldung zu Kursen möglich sein, erklärte Martin Scholz, dass er diese Umstellung bereits angeschoben hat. In Bad Salzungen ist das bereits möglich.

Zum Neustart im Januar 2022 soll die Leiter-Stelle für die neue Volkshochschule ausgeschrieben werden, erklärte der Landrat auf Anfrage. Kliem selbst steht ein gutes Jahr vor seiner Pensionierung, Scholz führt in Eisenach die Geschäfte derzeit kommissarisch. In Eisenach sei man auch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die künftige Hauptgeschäftsstelle. Entlocken ließ sich Reinhard Krebs nicht, ob er überlegt, dass Bestandsgebäude in der Schmelzerstraße zu erweitern und zu sanieren. Diese Pläne – eine Art Campus mit der Musikschule zu entwickeln – hatte zuletzt die Stadt.

Nächste dringliche Aufgaben bei der anstehenden Fusion von Stadt und Wartburgkreis, so ließen Wolf und Krebs verlauten, seien gerade Details zum Personalübergang und die Klärung zur Zukunft der Berufsschule. Zudem, so Krebs, suche man zeitnah einen respektablen Dienstsitz für das Landratsamt in Eisenach.