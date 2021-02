Zweiter Wartebereich für Impfzentrum Eisenach

Ein weiterer Container soll am Impfzentrum Eisenach zukünftig für größere Patientengruppen eine angenehme Wartezeit gewährleisten. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen gibt es im Liveblog.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) will auch bei den aktuell zweistelligen Minusgraden einen geschützten Bereich zum Warten auf die Corona-Impfung anbieten.

Damit reagierte der Verband auf die jüngste Kritik aus den Reihen der Patienten und der Politik. Erst kürzlich hatte sich der Eisenacher Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) zu dem Impfzentrum auf dem Gelände des St.-Georg-Klinikums in Eisenach geäußert und das Einrichten des ersten Wartebereichs bewirkt. Er forderte „eine bürgerfreundliche Lösung“. Seit dem 13. Januar finden in Eisenach bereits Impfungen statt. Seitdem hat sich die Lage laut einer Sprecherin der Thüringer CDU nur wenig verbessert.

Anmeldeverfahren für Impfzentrum läuft weiterhin schleppend

Insbesondere der Umgang mit Anmeldungen laufe weiterhin zu langsam und zu bürokratisch ab. So gebe es bislang zum Beispiel noch keine Möglichkeit für Ehepaare, sich gemeinsam anzumelden und gegen Covid-19 impfen zu lassen und so das Prozedere abzukürzen.

Kürzlich besuchte der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte mit dem Landtagsabgeordneten Martin Henkel (beide CDU) die Eisenacher Impfstelle, um die Arbeitsbedingungen und die Organisation hinter den Kulissen zu bewerten.

„Im Moment ist der Impfstoff noch knapp. Es ist deshalb wichtig, dass die Bürger in unserer Region einen einfachen und schnellen Zugang zu den verfügbaren Impfungen haben“, sagt Henkel zur aktuellen Lage am Impfzentrum. Um das Personal in Eisenach zu entlasten, sollen ab sofort auch Hausärzte gegen das Coronavirus impfen. „Die KV, Ärzte, das medizinische Personal und die Bundeswehr leisten gerade in diesen Tagen einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft“, betonen Hirte und Henkel.