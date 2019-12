Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwist um Staudamm Burkhardroda

„Die Anlage ist wunderschön, aber das Risiko ist groß“, kommt Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos/ SPD/ FW) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend den Kleinspeicher Burkhardtroda zu sprechen. Dieses Thema lockte eine Reihe interessierter Burkhardtrodaer in den „Löwensaal“ von Lauchröden. Nachdem ein Anlieger des Mölmesbaches in Burkhardtroda die Ursache für den trockenen Bachlauf im Rückstau dieser Speicheranlage sah, informierte er Thüringens Talsperrenaufsicht, die prompt anrückte.

Während das eine Lager in dem Speicher ein unwiederbringliches Naherholungsgebiet sieht, ist für die andere Seite das Gewässer nur eine Gefahr, da bei einem Bruch des 6,85 Meter hohen Erddammes Teile von Burkhardtroda „baden“ gehen würden. Letztere Fraktion fordern mit einer Schlitzung des Dammes die dauerhafte Entleerung der in den Jahren 1971 bis 1974 entstandenen Teichanlage. Die hat ein Fassungsvermögen von etwa 10.000 bis 20.000 Kubikmetern.

Mit der Fertigstellung des Stausees entstand der Angelverein „Mönchtal“ Burkhardtroda, den Hans Schrön seit inzwischen vier Jahrzehnten als Vereinsvorsitzender leitet. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum im neuen Jahr fallen ins Wasser, falls es zur Trockenlegung kommt. In ungezählten Arbeitseinsätzen verwandelten die Angler den See in ein kleines, feines Paradies. Sie legten Wege an, stellten viele Ruhebänken auf und schufen ein behagliches Anglerheim.

Die Talsperrenverwaltung bescheinigte der Anlage nordöstlich von Burkhardtroda jüngst die Note drei. Maßgeblich dafür war ein Schieber, der sich bei einer Funktionsprobe nicht regulieren ließ. „Es gibt Schieberdrehmaschinen und mit einigen Versuchen kann so der Schieber wieder leicht gangbar gemacht werden“, kämpfte Gemeinderatsmitglied Uwe Rodeck (Linke/ WG Gerstungen) in der Sitzung für den Erhalt der Stauanlage. Das der zulaufende Milmesbach kein Wasser führe, sei seiner Ansicht nach den beiden trocken-heißen Jahren geschuldet. Wasser verliere der Speicher über das Grundwasser, so Rodeck.

Der Angelverein Mönchtal Burkhardtroda stellte an der kleinen Talsperre Ruhebänke auf und legte Wege an. Foto: Hans Schrön

Nach erster Einschätzung müssten Hochwasserentlastung, Grundablass, Schachtbauwerk, Drainagen, Dammbauwerk erneuert oder saniert werden. Aktuell grobe Kostenschätzungen beziffern die Bauleistungen mit 300.000 bis 400.000 Euro, die Planung mit etwa 50.000 Euro und die Unterhaltung mit wenigstens 20.000 Euro. „Mängel können beseitigt werden, aber nicht zu solch hohen Kosten“, betont Uwe Rodeck. Der Damm weise keine sichtbaren Mängel auf. „Fördermittel lassen sich sicher beschaffen“, stemmt sich Uwe Rodeck gegen ein Ende des Naherholungsgebiets, das teils als Biotop eingetragen sei.

Mit der Errichtung der Stauanlage zu DDR-Zeiten bekam die LPG „Frohe Zukunft“ Burkhardtroda das Wasserrecht aufs Auge gedrückt. Der Rechtsnachfolger, die heutige Agrargenossenschaft „Moorgrund“ kann die Unterhaltung nicht stemmen.

Zu einer Entleerung, wohl in zwei Schritten aufgrund des erforderlichen Abfischens, werde es erstmal kommen, um mögliche Schäden am Dammgrund und ein eventuelles Vorkommen von geschützten Muschel zu prüfen. Das weitere Vorgehen werde in einer erweiterten Bauausschusssitzung sowie in einer Bürgerversammlung in Burkhardtroda beraten. Die Talsperrenverwaltung wünscht bis Ende Januar eine Stellungnahme.

„Für Bauprojekte werden immer wieder Ausgleichsmaßnahmen gesucht – die Talsperre sollte man anbieten“, betont Dieter Trümper (SPD/FW). Harry Weghenkel (LAD) spricht sich dafür aus, Umweltverbände ins Boot zu holen. „Jeder Tropfen ist kostbar – wir kriegen noch trockenere Sommer“, spricht sich auch Heiko Ißleib (Bürger für die Gemeinde) für den Erhalt der Viehtränke und Löschwasserreserve aus.