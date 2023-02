Estrela aus Erfurt ist bei „Dein Song“ eine Runde weiter

Erfurt. Unsicher, wie in ihrem Song „Know nothing“, ist die 18-jährige Estrela aus Erfurt bei „Dein Song“ im Kika gar nicht. Das hat sie eine Runde weiter gebracht.

Die 18-jährige Estrela ist eine Runde weiter und ihrem Ziel, Songwriter des Jahres zu werden, einen gehörigen Schritt näher: In der Sendung „Dein Song“ des Kinderkanals hat sie es ins Songwriting-Camp auf Schloss Salem am Bodensee geschafft.

Die Folgen, die dort entstanden sind, zeigt der Sender ab Dienstag, 28. Februar, 19.25 Uhr. Im Songwritingcamp arbeiten die jungen Talente mit professioneller Unterstützung der „Dein Song“-Band weiter an ihren Kompositionen, geben ihnen den entscheidenden Schliff und präsentieren ihre Songs schließlich nochmals vor der neuen „Dein Song“-Jury mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger und TV-Star Luca Hänni sowie Produzentin und Multiinstrumentalistin Suena.

Durch den Opa ist sie zur Musik gekommen

Estrela ist hauptsächlich durch ihren Großvater zur Musik gekommen, wie es in ihrem Steckbrief heißt. Bei ihm spielte sie schon als kleines Kind auf dem Klavier und sang dazu. Dann fing sie an, eigene Stücke zu schreiben, zu komponieren und schließlich auch Unterricht zu nehmen. Um sich mit Musik auszudrücken, nutzt sie neben Klavier und Gitarre auch gerne den Computer. Dieser hilft ihr bei der Umsetzung von Ideen.

In Estrelas Titel „Know nothing“ geht es darum, dass man sich plötzlich unsicher ist und sich ratlos fühlt. Die Songwriterin erinnert sich daran, dass sie sich selbst auch schon in dieser Situation befunden hat. Zu den Musikpaten, die mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an ihren Musiktiteln arbeiten, gehören dieses Jahr The BossHoss, Gregor Meyle, Ian Hooper, Lotte, Madeline Juno, Malik Harris und Quarterhead.