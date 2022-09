Nudeln für Lidl und Kaufland kommen künftig auch aus Erfurt

Erfurt. Die Unternehmensgruppe Schwarz kauft die traditionsreiche Nudelfabrik in der Erfurter Eugen-Richter-Straße. Unter welchem Namen firmieren künftig Spirelli, Spaghetti und Co.?

Wer „Erfurter clevere Nudeln!“ – so der derzeitige Marken-Slogan – essen will, muss künftig seine Schritte in Lidl- oder Kaufland-Märkte lenken. Wie das Unternehmen „Schwarz Produktion“ mitteilt, werde sie die Erfurter Teigwaren GmbH mit ihrem Produktionsstandort in der Eugen-Richter-Straße erwerben.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt und ist für den Oktober 2022 geplant. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Hochwertige Teigprodukte aus eigener Herstellung

„Schwarz Produktion“ vereint unter sich alle Firmen, die direkt für Lidl und Kaufland produzieren. Unter den Eigenmarken „Combino“ und „K-Classic“ sind die verschiedensten Waren erhältlich und so ist davon auszugehen, dass künftig die Erfurter Nudeln unter diesen Marken verkauft werden.

Wie die Schwarz-Pressestelle auf Nachfrage mitteilt, sei bisher auch schon für die Märkte der Gruppe produziert worden. „Ziel der Akquisition ist es, die Handelsunternehmen der Schwarz Gruppe zuverlässig mit qualitativ hochwertigen Teigwaren-Produkten aus eigener Herstellung zu versorgen“, heißt es in der Firmen-Mitteilung. Ob mit der Übernahme die bisherige Marke „Erfurter clevere Nudeln!“ endgültig verschwindet, dazu hält sich die Firma bedeckt. „Zu weiteren Fragen der künftigen Vertriebsstrategie können wir aktuell noch keine Auskunft geben.“

Schwarz Gruppe will den Standort Erfurt stärken

Die Schwarz Gruppe ist als Handelsunternehmen in 32 Ländern aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 550.000 Mitarbeiter. Nun kommen mit der Übernahme der seit 1793 bestehenden und somit ältesten Nudelfabrik Deutschlands weitere 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu.

Wie Schwarz mitteilt wolle man, „mit dem Zukauf den Standort dauerhaft stärken, wobei das bestehende und langjährig erfolgreiche Management-Team erhalten bleibt und seine Expertise in die Weiterentwicklung des Unternehmens einbringt.“ Jörg Aldenkott, Vorstandsvorsitzender der Schwarz Produktion sagt dazu: „Auch in Erfurt wollen wir uns langfristig engagieren und freuen uns, einen so traditionsreichen und dennoch modernen Standort in unserer Unternehmensfamilie zu begrüßen.“