Extravagante Show der Band TNMK im Erfurter Zughafen sammelt Spenden für Ukraine

Die ukrainische Band TNMK mischt in ihren Konzerten Musik mit Schauspielerei.

Erfurt. Die ukrainische Band TNMK ist derzeit in Europa unterwegs. Kurzfristig spielt sie am Donnerstag im Zughafen. Alle Einnahmen gehen als Spende in die Ukraine.

Die bekannte ukrainische Band TNMK ist zurzeit in Deutschland auf Tour und sammelt mit ihren Konzerten Spenden konkret für medizinische und 1. Hilfe-Materialien. Kurzfristig legt die Band nun am Donnerstag einen Stopp in Erfurt ein und spielt ein Spendenkonzert im Zughafen.

Zwischen den Songs gibt es Sketche und Schauspieleinlagen

TNMK setzt die Tradition der akustischen Weihnachtskrippe fort! Dies ist eine musikalische Aufführung, die Mitglieder der Band werden zu Charakteren einer klassischen ukrainischen Krippe und zwischen den Liedern werden sie zu Schauspielern und spielen Sketche, die das Konzert zu einer echten Aufführung machen, in der Weihnachtstraditionen in einem modernen Kontext präsentiert werden.

Ziel ist die Spendensumme von 10.000 Euro

Der Verein „Ukrainische Landsleute Thüringen eV“ ist Veranstalter und hat das Ziel, 10.000 Euro an Spenden aus dem Konzert zu erlösen und hofft auf viele Besucher. Dem schließt sich Zughafen-Chef Andie Welskop an. So stellt der Zughafen die „Halle 6“ kostenlos zur Verfügung, Die Firmen LiteCom sowie Live Veranstaltungs GmbH, die das Konzert technisch vorbereiten ebenso. Die Band spielt ohne Gage.

Alle Erlöse gehen in die zentrale Sammelstelle der Ukrainischen Landsleute Erfurt und es sollen vom Spendengeld auch Medi-Kits für die Notversorgung und 1. Hilfe im Osten der Ukraine gekauft werden.

Zughafen, Donnerstag, 9. Februar, ab 19 Uhr