Kika "Dein Song" 2023: Nuri und Jule gewinnen, Erfurterin Estrela Horn beeindruckt Jury

Auch wenn sie das Finale nicht gewonnen hat, die Jury zeigte sich begeistert von Estrelas Auftritt.

Für die 18-jährige Erfurterin Estrela Horn hat es nicht ganz zum Sieg im Finale von "Dein Song" 2023 gereicht. Am Ende kürten die Zuschauer das Duo Nuri (15) und Jule (16) aus Ruppichteroth gemeinsam mit Malik Harris mit ihrem Song "I am home" zu Siergeinnen der 15. Staffel des Songwriter-Wettbewerbs.

Das Jury-Urteil

Aber auch Estrela legte einen tollen Auftritt hin. Mit ihrem Song „Know nothing“ („Nichts wissen“) zeigte die 18-Jährige, dass sie nicht nur komponieren kann, sondern auch eine hervorragende Sängerin ist. Jury-Mitglied und "Frida Gold"-Sängerin Alina Süggeler sagte nach dem Auftritt: "Der Song hat eine Eigenheit, so einen Vibe, bei dem man mitgehen muss. Es hat heute so viel Freude gemacht, dir beim Performen zuzuschauen. Du bist richtig in Deinem Song aufgegangen."

Estrela sagte: "Ich bin mehr als dankbar, es ist einfach bombastisch, unglaublich." Sie habe von ihrem Coach, dem Mighty-Oaks-Sänger Ian Hooper, viel guten Input bekommen, "auch wenn ich eine Weile gebraucht habe, mich darauf einzulassen."

Bekannte Musikpaten

Insgesamt sechs junge Songschreiberinnen und -schreiber und ein Duo hatten sich in der 15. Staffel der Sendung gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt und bekamen die Chance, ihre Titel mit der professionellen Unterstützung von bekannten Musikern zu verfeinern und professionell aufzunehmen. Sogar Musikvideos wurden zu den Songs gedreht.

Unterstützt wurden die Nachwuchs-Talente in diesem Jahr von LOTTE, Madeline Juno, Gregor Meyle, Malik Harris und Ian Hooper sowie der Band The BossHoss und dem Produzentenduo Quarterhead.

Estrela Horn aus Erfurt mit ihrem prominenten Musikpaten, dem Sänger der „Mighty Oaks“, Ian Hooper. Foto: Janis Wetzel/Kika

Zur 15. Jubiläumsstaffel wurde auch die „Dein Song“-Jury neu besetzt mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni sowie der Produzentin und Multi-Instrumentalistin Suena. Moderiert wurde das Live-Finale aus Leipzig von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.

Die Jury kommentierte im Finale zwar alle Auftritte, hatte diesmal aber keinen Anteil an der Entscheidung. Die trafen die Zuschauer per Telefon und Online-Abstimmung.

Opa brachte Estrela zur Musik

Die Erfurterin Estrela war hauptsächlich durch ihren Opa zur Musik gekommen, wie sie sagt. Schon als Kind spielte sie gern auf seinem Klavier, später fing sie an, eigene Stücke zu schreiben, zu komponieren und nahm Unterricht. Neben dem Klavier setzt sie auch gerne die Gitarre oder den Computer ein, um ihre musikalischen Ideen umzusetzen.

Zur Teilnahme am Casting wurde Estrela von ihrer Mutter und ihrer Freundin Rona überredet. „Die beiden meinten, dass es eine echt gute Chance für mich wäre“, erzählt die Thüringerin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Rona hatte schon im vergangenen Jahr bei ‘Dein Song’ mitgemacht und es sogar ins Finale geschafft.“

Die Finalist*innen von "Dein Song" 2023 und ihre Musikpat*innen:

Estrela (18) aus Erfurt und Ian Hooper mit „Know nothing“

Hanna (16) aus Stralsund und Madeline Juno mit „It’s always you“

Justus (16) aus Niederkassel und Gregor Meyle mit „Du fehlst“

Leni (16) aus Köln und LOTTE mit „So wie jetzt“

Leon (15) aus Oberlangenau und The BossHoss mit „Thinkin’ about the future“

Nikita (17) aus Montabaur und Quarterhead mit „Theia“

Nuri (15) und Jule (16) aus Ruppichteroth und Malik Harris mit „I am home“

