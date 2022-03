Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Domplatz in Erfurt, um gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu demonstrieren.

Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Domplatz in Erfurt, um gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu demonstrieren.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) erklärte, dass die Stadt bereits in den nächsten Tagen mit hunderten Flüchtlingen in der Stadt rechne. Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke) verwies auf die Internetseite www.thueringen.de, auf der alle wichtigen Informationen zur Hilfe für die Ukraine und den Flüchtlingen zu finden seien.

Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Domplatz in Erfurt, um gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu demonstrieren.

Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Domplatz in Erfurt, um gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu demonstrieren.

„Herr Putin, Sie sind ein Kriegsverbrecher!“ Tausende demonstrieren in Erfurt gegen Krieg in der Ukraine

Erfurt. Laut Polizei über 5000 Menschen protestierten gegen den Krieg. Ein Vertreter eines ukrainischen Vereins erklärt, was vor Ort benötigt wird, Minister erklären, wie Thüringen auf die Flüchtlinge vorbereitet sind. Die Veranstaltung im Liveblog:

17.17 Uhr: „Sag mir wo die Blumen sind“ wird von der a-capella-Gruppe „Tontaube“ noch angestimmt. Die Kundgebungsteilnehmer werden zum Mitsingen aufgefordert.

17.05 Uhr: Zum Abschluss soll eine Resolution verlesen und gemeinsam gesungen werden.

17.03 Uhr: Die Polizei zählt etwa 5000 Teilnehmer.

17.01 Uhr: Letzte Rednerin Katja Glybowskaja, Landesgeschäftsführerin Awo: Sie bittet darum, dass Spender sich genau informieren, was benötigt wird. Sie beklagt die Unterscheidung von Flüchtlingen aus anderen Ländern. Sie dürften nicht schlechter gestellt werden, wenn sie aus Syrien kommen beispielsweise. Es ist ein Krieg Putins - deshalb schauen auch Russen und Weißrussen und andere mit Scham zu, was passiert. Keinesfalls dürften Russen in Deutschland angefeindet werden.

16.54 Uhr: Waren im Wert von knapp 3 Millionen Euro sind am Montag ab Erfurt in einem der größten Hilfstransporte Deutschlands gestartet. Mittlerweile seien Waren im Wert von mehr als zwölf Millionen aus Thüringen unterwegs, sagt Daniel Fuhrmann vom Verein ukrainischer Landsleute. Riesendank. „Macht weiter so: das rettet Leben!“

16.50 Uhr: Vasyl Vitenko vom Verein ukrainischer Landsleute ruft: Slawa Ukraini - es lebe die Ukraine. Applaus! Daniel Fuhrmann vom gleichen Verein spricht über hervorragend organisierte Hilfe an der polnischen Grenze, auch dank der Hilfsgüter aus Erfurt. Benötigt würden vor allem Schlafsäcke, Powerbanks (geladen) und Campingstühle. Keine Klamotten, sind genug da!

16.36 Uhr: Jetzt wird das Vaterunser gemeinsam gebetet. „Erlöse uns von dem Bösen“ erfährt als Textzeile eine besondere Betonung.

16.28 Uhr: Juri Goldstein, jüdische Landesgemeinde, geboren in Odessa, spricht vom Krieg auf seine zweite Heimat Ukraine. „Herr Putin, Sie sind ein Kriegsverbrecher!“

16.29 Uhr: Jetzt sind Kirchenvertreter auf der Bühne - evangelisch, katholisch und jüdisch - und zu Beginn trägt Matthias Rein für den evangelischen Kirchenkreis Worte aus der Bergpredigt vor. Er fordert Putin in Jesu Namen auf, das Töten und Bomben zu beenden.

16.24 Uhr: Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) spricht von 3000 Unterkünften, zu denen weitere hinzu organisiert werden müssen. Man habe Busse nach Berlin geschickt, um dort gestrandete Flüchtlinge nach Erfurt zu holen und so zu helfen. Von der Bühne auf dem Domplatz biete sich ein großartiges Bild vieler Menschen, als Zeichen, „dass wir die Menschen in der Ukraine nicht allein lassen.“

16.14 Uhr: Thüringen sei auf die Aufnahme von geflohenen Familien vorbereitet, sagt Innenminister Georg Maier (SPD). Und Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke) verweist auf eine Internetseite des Landes, die bald auch auf ukrainisch Hilfsangebote auflisten wird. Größtes Hilfsinstrument aber seien dabei die Bürgerinnen und Bürger. Hoff empfiehlt: die Yachten der Putin-Anhänger zu beschlagnahmen, um damit Flüchtlinge auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten.

16.03 Uhr: Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainischer Landsleute spricht: „Der Krieg muss gestoppt und der Verursacher hart bestraft werden.“ Sie spricht von einem Albtraum für ihre Landsleute. Sie stammt selbst aus Harkiv und sieht nun die Plätze ihrer Kindheit zerstört.

16.01 Uhr: Viele ukrainische Flaggen in den Farben blau und gelb waren zu sehen.

15.56 Uhr: Erster Redner: Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Er dankt für die Hilfe und Spendenbereitschaft der Erfurter und kündigt an, dass weitere Menschen auf der Flucht nach erfurt kommen. Er spricht von 1000, vielleicht 1500 Menschen, die erwartet werden. Sie aufzunehmen, ihnen eine Heimat zu geben, sei die große Aufgabe der Stunde. Es lebe die Ukraine, es lebe die Freiheit, schließt der Erfurter Ob seine kurze Rede.

15.44 Uhr: Mit einer Schweigeminute für die sinnlosen Opfer des Kriegs in der Ukraine hat die Kundgebung auf dem Domplatz begonnen. Auf dem vollen Domplatz nehmen Tausende Teilnehmer an der Kundgebung teil.

15.30 Uhr: Mehr als 70 Akteure - darunter Parteien, Gewerkschaften, Verbände, Kirchen und Religionsgemeinschaften - haben zur Kundgebung aufgerufen, die auf dem Erfurter Domplatz unter der Überschrift „Kein Krieg in der Ukraine – Frieden in Europa“ um 15.30 Uhr begonnen hat. Sie alle vereint die Botschaft: "Der russische Einmarsch in der Ukraine ist völkerrechtswidrig und unentschuldbar. Wir verurteilen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste. Die Solidarität mit der Ukraine und die Bereitschaft zur Hilfe ist auch in Erfurt sehr groß. Wir wollen die große Solidarität mit der Ukraine auf dem Domplatz vereinen, ein unübersehbares Zeichen für Frieden in Europa setzen und die Erfurterinnen und Erfurter in ihrer großen Hilfsbereitschaft weiter bestärken."

