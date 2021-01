BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – Mitfahrer wird festgenommen

Wünschendorf. Ein Autofahrer ist in Wünschendorf vor einer Kontrolle geflüchtet und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese hatte wohl zwei Gründe, wie sich schließlich herausstellte.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer sollte am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr in Wünschendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann mit dem BMW plötzlich Gas gab und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gera. Dabei überholte er mehrere auf der Straße befindliche Fahrzeuge.

Im Bereich der Vogtlandstraße habe der Fahrer schließlich seine Flucht aufgegeben und wurde gestellt. Im Fahrzeug sich zudem zwei weitere Männer im Alter von 24 Jahren. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem sei einer der Mitfahrer vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht worden, da nach ihm bereits mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde.

Der Fahrer sowie der zweite Mitfahrer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und gegen den 66-Jährigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

