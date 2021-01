Gera. Eine Polizeikontrolle endete für einen 30-Jährigen in der Haftanstalt. Er leistete in Gera erheblichen Widerstand und verletzte dabei Polizisten. Zudem wurden Drogen und Bargeld gefunden.

Zwei Polizisten in Gera bei Kontrolle verletzt – mutmaßlicher Dealer in Haft

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr wollten Polizisten in der Zschochernstraße in Gera einen 30-jährigen Mann kontrollieren. Dieser habe daraufhin versucht, mitgeführte Drogen zu verstecken, was die Beamten jedoch bemerkten und eingriffen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand, verletzte zwei Polizisten leicht und musste zu Boden gebracht werden. Dabei sei auch er leicht verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt worden.

Bei dem Mann wurden knapp 16 Gramm der Crystal sowie ein dreistelliger Geldbetrag und eine kleine Menge Tabletten gefunden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des 30-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung seien weitere Drogenutensilien entdeckt worden, die den Verdacht des Drogenhandels erhärteten, so die Polizei.

Am Mittwoch wurde der 30-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

