Göring-Eckardt sammelt Spenden für die Ukraine im Gothaer Grünen-Büro

Gotha. Der Verein Ukrainische Landsleute führt mit Katrin Göring-Eckardt eine Spendenaktion durch. Benötigt werden auch Notstromaggregate, Winterkleidung und Schlafsäcke.

Eine Spendenaktion für die Ukraine führt Katrin Göring-Eckardt (Die Grünen) mit dem Verein Ukrainische Landsleute in Thüringen durch. Wie das Büro der der Bundestagsabgeordneten mitteilt, nimmt Göring-Eckardt am Donnerstag, 8. Dezember, 12 bis 13 Uhr, im Grünen Büro in der Lucas-Cranach-Straße 5 Spenden entgegen und erwartet die Spender mit Plätzchen und Punsch. Außerdem können Spenden auch im Zeitraum von Montag, 28. November, bis Montag, 12. Dezember, im Grünen Büro, von 16 bis 19 Uhr, abgegeben werden.

Der Verein bringt die Spenden dann in die Ukraine. Benötigt werden etwa Notstromaggregate, Winterkleidung, Schlafsäcke, Medikamente und haltbare Lebensmittel. Ausführliche Liste unter: www.goering-eckardt.de.