E-Bike-Fahrerin bei Zusammenstoß auf Radweg nahe Jena schwer verletzt

Bürgel. Beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist eine Frau auf einem Radweg bei Jena schwer verletzt worden. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist am Samstagnachmittag eine 55-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg von Großlöbichau in Richtung Bürgel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige kurz vor der Ortslage Lucka in einer unübersichtlichen Kurve zu weit nach links abgekommen und mit der entgegenkommenden Frau kollidiert.

Der leicht verletzte Radfahrer und die schwer verletzte E-Bike-Fahrerin wurden in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert.

