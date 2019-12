Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Ich fühle mich so hygge

Der Verein Initiative Innenstadt e.V. hat rund um den verkaufsoffenen Sonntag ordentlich gewirbelt und zum Beispiel mit seinem „Kulinarischen Stadtspaziergang“ die Stationen nachgerade listig zusammengestellt. Zum Beispiel das Modegeschäft „Lebeschön“ von Steffen Friebel und Tina Clausnitzer, die mit dem „Fairtrade“-Anspruch leben und ohne Zwischenhändler von selbst akquirierten Handwerkern in Nepal fertigen lassen. Oder etwa Franziska Weiland, die Design-Möbel, Kaffeehaus-Atmosphäre und das dänische Lebensgefühl „Hygge“ als Synonym für „Genuss im Alltag“ miteinander kombiniert. All dies macht dem Stadtspaziergänger bewusst, dass die individuelle Note im Handelsangebot gegen alle Unkenrufe noch nicht eingeebnet ist. Und andererseits: Bestimmte Ansprüche und höhere Qualitätsstandards haben ihren Preis. Zwar ist der berühmte Slogan „Geiz ist geil“ in den Werbeblöcken von Funk und Fernsehen nicht mehr zu vernehme; aber ist Otto Durchschnittsverbraucher bereit, das „hygge“ Erlebnis mitzubezahlen? Bevorstehende Bebauungen wie am Eichplatz geben freilich zu bedenken, dass die Immobilienwirtschaft kräftig mitmischt. Setzt sie im Durchschnitt in Jena derart hohe Ladenmieten durch, dass der Mieter davon zu viel um- und auf den „Hygge“-Preis drauflegen müsste? Sieger wären dann die Filial-Ketten, die so etwas locker bezahlen.