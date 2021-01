Manager des FC Carl Zeiss Jena: Kosten reduzieren - Verpflichtungen unwahrscheinlich

Der Nordostdeutsche Fußballverband wird auch im Februar den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost aussetzen. Wir sprachen mit Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, über diesen Beschluss und die Folgen.

Die Regionalliga Nordost pausiert bis mindestens Ende Februar. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?

Im gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist es zum jetzigen Zeitpunkt die einzig sinnvolle und mögliche Entscheidung. Wir haben die Gewissheit gewonnen, dass es im Februar nicht weitergeht. Das sichert uns eine Planungsgrundlage. Basierend darauf werden wir auch im Januar nicht ins Mannschaftstraining einsteigen.

Wie wird die Saison fortgesetzt?

Das Thema wird auf der Sitzung am 27. Januar besprochen.

Vom Modell der Fortführung wollten Sie die Entscheidung abhängig machen, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Bleibt danach noch genügend Zeit bis zum Transferschluss Ende Januar?

Wir haben eine gute Mannschaft, auf deren Leistung wir vertrauen. Unabhängig davon, wie die Saison zu Ende gebracht wird, ist es aus jetziger Sicht unwahrscheinlich, dass wir im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. Dennoch beobachten wir natürlich mögliche Optionen.

Übersteht der FC Carl Zeiss die derzeitige Situation wirtschaftlich?

Selbstverständlich müssen wir auch weiterhin jede Chance nutzen, unsere Kosten weitestmöglich zu reduzieren. Wir nutzen seit November das Instrument der Kurz­arbeit und werden dieses auch weiter anwenden. Wir müssen schauen, sehr sparsam über die Runden zu kommen.

Welche Voraussetzungen sehen Sie, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen?

Aktuell ist der Trainings- und Spielbetrieb in Sachsen, Brandenburg und Thüringen prinzipiell erlaubt, in Berlin und Sachsen-Anhalt nicht. Veränderungen in diesem Status sind erst zu erwarten, wenn sich die Infektionslage erheblich verbessert. So lange die Zahlen in Thüringen und den anderen ostdeutschen Bundesländern an der Spitze stehen, ist es schwer vorstellbar, in den Regionalliga-Fußball einzusteigen. Wir hoffen auf den Rückgang der Inzidenzzahlen und erste Erfolge durch Impfungen, damit wir im März wieder spielen dürfen.

Bemühen Sie sich um Impfdosen für Ihre Spieler?

Wir werden uns nicht für eine vorrangige Stellung einsetzen. Die Priorität liegt bei Mitarbeitern anderer Berufsbilder und in anderen Altersgruppen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neuer Plan für Regionalliga Nordost: Längere Pause für FC Carl Zeiss Jena