Mit der Festnahme eines 39-jährigen Mannes ist jener Fall offenbar abgeschlossen, der die Menschen in Jena in Atem hielt: die Schüsse auf Straßenbahnen im Januar.

Dass der Zugriff der Polizei bereits am 2. November erfolgte, wirft aber Fragen auf. Für den Vorfall am 11. November (wir berichteten) hatte er das beste Alibi, denn er saß bereits in Haft. Mit einer Zwille soll er Stahlkugeln auf die vorbeifahrenden Straßenbahnen geschossen haben.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Mann ohne festen Wohnsitz. Immer wieder schlüpfte er bei Bekannten unter. Wie die Polizei ihm auf die Spur kam, ist unklar: Am 2. November – es war ein Samstag – war er jedenfalls in der Wohnung einer Frau in Lobeda und wollte sich der drohenden Festnahme durch Flucht entziehen.

Er versteckte sich in dem von der Polizei umstellten Gebäude. Der Versuch misslang, die Beamten fanden ihn und nahmen ihn fest. Nach Angaben der Pressesprecherin der Jenaer Polizei, Steffi Kopp, sei er dem Haftrichter vorgeführt worden. Er habe Untersuchungshaft angeordnet: Nicht wegen der Schwere der Tat, sondern weil bei einem Beschuldigten ohne festen Wohnsitz Fluchtgefahr bestehe.

Ob die Frau von den Anschlägen wusste, ist unklar: Zumindest wurde gegen sie ein Verfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet, da sie einem gesuchten Straftäter Unterschlupf gewährt hat, erklärte Kopp.

Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt: wegen umfangreicher Einbruchs- und Diebstahlsdelikte, darunter auch etliche Kellereinbrüche, Betrug und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Über das Motiv konnte Kopp auf Anfrage unserer Redaktion nichts sagen. Der Mann habe sich dazu nicht geäußert.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls am 11. November saß der mutmaßliche Täter zumindest in Untersuchungshaft. An jenem Montag gegen 20 Uhr zerbarst die Scheibe einer Straßenbahn, die gerade an der Haltestelle Sportforum in stadtauswärtiger Richtung anfuhr. Wie die Polizei damals mitteilte, hörte eine 17-Jährige einen lauten Knall und sah die zersplitterte Scheibe.

Auch wenn die Untersuchungen hier noch laufen und Ergebnisse der Spurenauswertung noch nicht vorliegen, könnte der Fall eine überraschende Wendung bekommen, denn selbst ein Materialfehler an den Scheiben ist offenbar nicht ausgeschlossen. Dennoch: Die Bevölkerung war verunsichert, obgleich der mutmaßliche Täter bereits gefasst worden war.

Auch ein Zusammenhang mit den zerstörten Straßenbahnscheiben in der Nacht zum vergangenen Samstag in der Naumburger Straße ist eher unwahrscheinlich. Hier stand offenbar ein politisches Motiv bei den Tätern im Vordergrund, da die angegriffene Bahn mit Werbung der Bundeswehr-Karriereberatung beklebt war. Auch die Vorgehensweise passt nicht ins Muster, da Zeugen sahen, wie dunkel gekleidete Personen mehrere Scheiben der Tram einschlugen und diese mit Farbbeuteln bewarfen.

Vier Schüsse im Januar und Februar

27. Januar: Ein damals unbekannter Täter hat zunächst an jenem Sonntag gegen 20.45 Uhr auf die Straßenbahn geschossen, die stadtauswärts zwischen den Haltestellen Klinikum und Richard-Sorge-Straße unterwegs war.

28. Januar: Am Montag zwischen 15.41 und 16.05 Uhr folgten der zweite und dritte Schuss auf zwei weitere Straßenbahnen. Auffällig war, dass auch diese Anschläge die Tram zwischen den Haltestellen Klinikum und Sorgestraße trafen.

16. Februar: An jenem Samstag gegen 20.30 Uhr wird eine Straßenbahn der Linie 1 beschossen. Die Tat geschah im Bereich des Volksbades. Die Straßenbahn war in Richtung Lobeda-West unterwegs.