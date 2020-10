Winzige Thermometer aus Jena reisen durch unser Sonnensystem Richtung Planet Merkur

Sie sehen aus wie kleine Krabbeltiere auf fünf dünnen Beinchen oder wie ein Kofferanhänger:

Diese Sensoren erinnern eher an fünfbeinige Spinnen. Foto: Leibnitz IPHT

Kleinste Temperatur-Sensoren aus dem Jenaer Leibniz-Institut für Photonische Technologien, die bei Weltraum-Missionen zur Venus, zum Mars oder zum Merkur eingesetzt werden. Bereits Mitte der 1970er-Jahre wurden sowjetische Venus-Missionen mit hochempfindlichen Strahlungsdetektoren ausgerüstet. 2004 wurde so ein Mikrowunder in Spinnenform im Rahmen der Esa-Mission Rosetta ins All geschickt, 2014 landete eines auf dem Kometen Tschuri, um Temperaturen auf das Kelvin genau zu messen - ohne Oberflächenberührung. Letzteres ist wichtig. Ein normales Thermometer könnte die Temperatur nicht genau messen, da die Oberfläche des Kometen mit Staub bedeckt ist. Ein ähnliches Teilchen ist an Bord des Mars-Rovers Perseverance (deutsch: Beharrlichkeit), der Ende Juli dieses Jahres auf die Reise ging und unter anderem Informationen über Wetter, Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur und Feuchtigkeit sowie Staubpartikel in der Marsatmosphäre sammeln soll.