16 Keller in Mühlhausen aufgebrochen

In mindestens 16 Keller sind Unbekannte in der Körnerschen Straße in Mühlhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich am Dienstagvormittag Betroffene aus den Hauseingängen Nummer 15 und 19.

Was der oder die Diebe erbeuteten ist noch unklar. Aus einem Keller fehlt ein Fahrrad, die Vorhängeschlösser sind verschwunden. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht machen. Nun werden Zeugen gesucht.

Wem sind von Montag zu Dienstag oder am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gegend um die Körnerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 / 4510 entgegen.

Die Polizei appelliert an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern: Achten sie auf die Verschlusssicherheit der Hauseingangstüren – auch am Tag. Sprechen sie fremde Personen in den Hauseingängen an und verständigen sie wenn nötig die Polizei.

