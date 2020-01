Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20. Bildungsmesse im Unstrut-Hainich-Kreis

Vom Audimax über den Außenbereich bis hin zur Drei-Felder-Turnhalle präsentieren sich am Samstag, 21. März, mehr als 100 Aussteller zur 20. Bildungsmesse auf dem Gelände der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen. Das teilte am Dienstag die Kreisverwaltung mit. Die Messe habe sich als ein wichtiges Instrument der Berufsorientierung und Nachwuchssicherung in der Region etabliert, biete Schülern und Eltern eine Orientierung bei der Wahl des Ausbildungsberufs und unterstütze gleichzeitig bei der Entscheidung für den passenden Studiengang.

Eintritt und Parken sind kostenfrei. Interessierte Firmen haben aktuell die Möglichkeit, sich einen der letzten Standplätze zu sichern. Mit ihrer Teilnahme haben sie sehr gute Chancen, möglichst viele potenzielle Auszubildende zu erreichen. Die Vorstellung der Stärken und Bildungsangebote mithilfe von Präsentationen, Arbeitsmaterialien und Produkten sowie das Einbeziehen in berufstypische Aktivitäten machen es für den Besucher äußerst interessant.

Im vergangenen Jahr hatten sich 104 Aussteller auf dem Gelände der Beruflichen Schulen präsentiert, 3800 Besucher zählten die Organisatoren in den sieben Messe-Stunden.