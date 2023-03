24-Stunden-Märkte im Unstrut-Hainich-Kreis: Gibt es wieder Hoffnung?

Kammerforst. Kammerforsts Bürgermeister ist nach Gesprächen mit der Insolvenzverwalterin optimistisch, dass sich das Angebot in den von den Kommunen gebauten Tag- und Nacht-Märkten wieder bessert. Das ist der Grund dafür.

Es soll weitergehen in den 24-Stunden-Märkten im Unstrut-Hainich-Kreis. „Ich hatte diese Woche Gespräche mit der Insolvenzverwalterin und dem Großhändler. Bis Ostern werden die Märkte bei uns in Kammerforst, in Grabe und in Altengottern wieder Ware bekommen.“ Das sagt Kammerforsts Bürgermeister Christian Konkel (FDP). Kammerforst und Grabe haben in den vergangenen Jahren die Märkte gebaut, betrieben werden sie von der Emma Tag und Nacht GmbH.

2020 wurde der erste derartige 24-Stunden-Markt errichtet – in Altengottern. Dann boomte die Idee. In den Jahren 2021 und 2022 sind laut Thüringer Infrastrukturministerium über das 24-Stunden-Dorfladen-Förderprogramm insgesamt 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt worden – auch für die in Grabe und Kammerforst. Dabei haben die Empfänger ihre Geschäftspartner zur Umsetzung frei wählen können.

Die letzte Ware hatte es laut Konkel vor dem Insolvenzantrag des Marktbetreibers gegeben, der Mitte Februar gestellt worden ist. Nun soll es weitergehen. „Alle Bestellungen laufen über die Insolvenzverwalterin. Je mehr gekauft wird, je mehr Ware kann eingekauft werden. Bisher können noch nicht alle Waren-Wünsche erfüllt werden“, sagt Konkel.