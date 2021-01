25 Container für Obdachlose in Mühlhausen

Mühlhausen Arbeiten beginnen am Donnerstag in der Wendewehrstraße. Ab Frühjahr sollen dort bis zu 36 Menschen wohnen.

Mühlhausen. Die ersten 16 Container für die neue Obdachlosenunterkunft wurden am Donnerstag an der Wendewehrstraße aufgestellt. Insgesamt werden dort bis zum Wochenende 25 platziert, die zusammen eine eingeschossige Unterkunft bilden. 36 Menschen sollen darin übergangsweise leben können – wahrscheinlich ab Frühjahr, sagt Claudia Litzkow-Hardegen, Fachbereichsleiterin für Ordnung und Sicherheit im Rathaus. Denn in den nächsten Wochen sind die Anschlüsse für die Versorgungsleitungen zu legen, es muss der Innenausbau bewerkstelligt werden, die Container werden verkleidet, bekommen ein Dach, so Matthias P. Gliemann, der Fachbereichsleiter für Gebäudeverwaltung.

Die Container werden möbliert mit Bett, Tisch, Stühlen und Schrank. Dazu komme eine Miniküche pro Einheit. In der Container-Unterkunft werden zudem ein Waschmaschinenraum sowie zwei Dusch- und zwei Sanitärcontainer bereit stehen.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 125.000 Euro. Die Container waren 2015 angeschafft worden, um in Erfurt Flüchtlinge unterzubringen, wurden aber noch nicht genutzt.

Kostenlos ist das Wohnen dort nicht. Bisher mussten Obdachlose 3,50 Euro pro Quadratmeter plus 21 Euro Nebenkosten im Monat zahlen. Wie sich die Kosten entwickeln, das lasse sich noch nicht sagen. Das müsse erst kalkuliert werden, heißt es von der Verwaltung.

2019 wurden 26 Personen im bisherigen Obdachlosenasyl eingewiesen. Durchschnittlich wohnten sie dort etwa dreieinhalb Monate. 2020 waren es 33 Personen, die im Schnitt vier Monate blieben.

In den letzten zehn Jahren wurden 150.000 Euro in die Unterhaltung des Objektes investiert. Dennoch hatte es immer wieder Kritik am Zustand der Einrichtung gegeben, in der die Bewohner illegal Strom zapften und es zu kleineren Bränden durch falschen Umgang mit den Öfen kam. Wegen des ständigen Vandalismus gibt es derzeit keine Duschgelegenheit und kein warmes Wasser. Die Stadt Mühlhausen, der das Gebäude gehört, will es verkaufen.