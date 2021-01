30 Hennen in Bad Tennstedt gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch etwa 30 Zuchthennen von einem Grundstück in Bad Tennstedt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte der Besitzer den Diebstahl am Mittwoch auf seinem Grundstück in der Herrengasse.

Neben den weißen und laut Polizei hochwertigen Hennen ließen die Diebe außerdem noch ein weiß-schwarzes Kaninchen mitgehen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601 / 4510 zu melden.