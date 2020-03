Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

55-Jährige aus Hollenbach vermisst

Seit Freitag, den 27. März wird die 55-jährige Viola Pehlert aus der Wohngruppe Lebensbrücke in Hollenbach vermisst. Andere Bewohner der Wohngruppe sahen sie letztmalig gegen 6.30 Uhr als sie das Grundstück in Richtung Bushaltestelle in Hollenbach verließ. Laut Polizei sei die Vermisste auf die Einnahme von Medikamente angewiesen.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

1,68 m groß

stämmige Figur

blau-grüne Augen

dunkle Jacke

hellbraune Bommelmütze

Brusttasche- roter Rucksack

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich auf den Weg zu Angehörigen nach Gotha begeben hat. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nehmen die Polizeiinspektion Unstrut Hainich in Mühlhausen unter 03601/4510 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.