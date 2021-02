In den 1950er-Jahren zogen die närrischen sieben Geißlein durch Lengenfeld/Stein.

Landkreis. Vereine in Großengottern und in Lengenfeld/Stein feiern Geburtstag.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“, sang sich einst Udo Jürgens in die Herzen von Ruheständlern und Schlagerfans. Der Hit des unvergessenen Entertainers aus dem Jahre 1977 wäre in dieser Fastnachtssaison wohl das Motto gleich in zwei Vereinen des Unstrut-Hainich-Kreises gewesen.