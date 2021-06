Ab Sonntag Corona-Lockerungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Am fünften Werktag nacheinander liegt am Freitag die Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis unter 50: Welche Öffnungen bringt das mit sich? Wo fällt die Testpflicht weg?

Mit 36 gab das Robert-Koch-Institut am Freitagfrüh die Corona-Inzidenz für den Unstrut-Hainich-Kreis an. Den fünften Werktag nacheinander lag sie damit bei unter 50. Im Landkreis werden -- nach einem Übergangstag am Samstag – ab Sonntag die Corona-Maßnahmen gelockert. Diesen Zeitrahmen gibt das Land Thüringen mit seiner Verordnung vor.

Der Unstrut-Hainich-Kreis ist damit der letzte Landkreis im Freistaat Thüringen, der diese Marke nahm. Bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, hatte der Landkreis Sonneberg diese Hürde überwunden.

Für den Unstrut-Hainich-Kreis bedeutet das: Ab Sonntag sind weitere Öffnungen erlaubt, fallen in einigen Bereichen die obligatorischen Corona-Tests weg.

Wechselunterricht an allen Schulen endet

In die Stufe grün wechseln Schulen und Kindergärten. Das heißt: Der Wechselunterricht entfällt nicht mehr nur in den Grundschulen, sondern auch an den weiterführenden Schulen. Wer am Unterricht teilnehmen will, muss sich testen lassen, ab Klasse 7 besteht Maskenpflicht im Unterricht, darüber hinaus für alle Schüler im Schulgebäude und im Schulbus.

Doch es zeigt sich schon jetzt: Nicht alle Unternehmen werden am ersten Tag, an dem es erlaubt ist, auch ihre Türen öffnen. Zum Beispiel die Thüringentherme in Mühlhausen. Therme-Chef Martin Fromm kündigt die Öffnung des Hauses für Mittwoch, 23. Juni, an. Dann soll nicht nur das Schwimmen möglich sein, sondern auch der Besuch von Sauna und Restaurant.

Seilerbad und Thüringentherme öffnen

Das Seilerbad in Schlotheim will nach Aussage des Vorsitzenden des Infrastrukturvereins, Christian Erdenberger, bereits am Montag, 21. Juni, wieder jedermann zum Schwimmen einladen und auch mit den Kursen beginnen. Wer ins Bad will, muss geimpft, getestet oder genesen sein.

Für die Kulturbranche und die Gastronomie heißt das: Veranstaltungen unter freiem Himmel sind erlaubt. Es besteht keine Testpflicht mehr; auch die Kontaktnachverfolgung entfällt. Allerdings muss die Veranstaltung vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung genehmigt werden. Restaurants dürfen ihre Gäste auch wieder in geschlossenen Räumen begrüßen. Dort sind auch wieder Veranstaltungen möglich -- allerdings braucht es für beides einen negativen Coronatest, und die Teilnehmer müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Testpflicht im Handel fällt weg

Für den Einzelhandel entfällt die Testpflicht ebenso wie für den Besuch eines Museums. Allerdings muss in Museen die Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein.

Musik- und Kunstschulen dürfen in geschlossenen Räumen bis zu zehn Teilnehmer gleichzeitig unterrichten, in den Bereichen Gesang und Blasinstrument ist deren Zahl jedoch auf fünf beschränkt. Chöre allerdings müssen weiter im Freien proben.

Beginnen darf am Montag auch das Training in den Hallensportarten. Allerdings besteht für die erwachsenen Sportler und Trainer Test-Pflicht auf das Corona-Virus.

Die Testpflicht entfällt auch weiterhin für alle, die nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind.

Weitere Lockerungen – das betrifft vor allem den Wegfall der Testpflicht – gibt es dann, wenn der Unstrut-Hainich-Kreis fünf Werktage nacheinander unter der Corona-Inzidenz von 35 liegt. Das kann also frühestens Ende kommender Woche der Fall sein.