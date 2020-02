Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abend der Wissenschaften am Salza-Gymnasium Bad Langensalza

Zum mittlerweile achten Mal präsentieren die Abiturienten des Salza-Gymnasiums in Bad Langensalza ihre Seminarfacharbeiten einer breiten Öffentlichkeit bei einem Abend der Wissenschaften. Dazu ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr an das Gymnasium (Schulplatz 6) eingeladen. Insbesondere Eltern, Großeltern und die Betreuer der Arbeiten seien herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung. Aber auch interessierte Gäste hätten die Möglichkeit, die sieben Präsentationen der Seminarfachgruppen anzusehen. Bereits vor einigen Tagen stellten die Schüler die Ergebnisse ihrer einjährigen Arbeit den Lehrern vor. Seminarfacharbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten, das an den Universitäten gefordert wird. Die Themenfelder sind dabei sehr breit.