Hütscheroda. Im Wildkatzendorf Hütscheroda findet am 3. Juli wieder das „Abendrendezvous mit den wilden Katzen“ statt.

Abendrendezvous mit den wilden Katzen

Das Wildkatzendorf Hütscheroda freut sich, dass es wieder Gäste zum „Abendrendezvous mit den wilden Katzen“ begrüßen kann. Der erster Termin ist am Freitag, 3. Juli, um 20 Uhr. Zu dieser Zeit seien die Tiere deutlich aktiver, weil sie in der Hitze schattige Plätze suchen, um den Tag zu verschlafen. Und auch die noch sehr scheuen Luchse schauen laut Mitteilung am Abend öfter einmal zwischen den Büschen hervor.

Das Rendezvous beginnt an der Wildkatzenscheune mit einem Rundgang durch die neue Ausstellung. Anmeldeschluss ist am Veranstaltungstag um 12 Uhr. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail: info@wildkatzendorf.de oder telefonisch unter: 036254/865180. Erwachsene zahlen 12,95 Euro, der ermäßigte Eintritt kostet 8,95 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

