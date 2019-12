Adventsstimmung trotzt Regen und Wind

Regen und Wind ließen Samstagabend die Hoffnung auf Besucherrekorde auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt platzen. Verglichen mit den letzten Jahren, seien es wesentlich weniger Besucher gewesen, heißt es von Händlern. „Hätte ich nicht einen Stand auf dem Markt, wäre ich mit meiner Familie bestimmt auch nicht vor die Tür gegangen“, sagte Berufsimker Denise Herting aus Görmar.

Paula Fritzlar, Volker Bade und Anna Seise (von links) verkaufen Glühwein und Häkelfiguren fürs Kinderhospiz. Foto: Daniel Volkmann

Sebastian Bachmann steht mit seinem Foodanhänger neben der Weihnachtspyramide. „Mein Geschäft läuft nicht weniger schlecht als in den Jahren zuvor. Wir lassen uns immer was Neues einfallen“, sagt Bachmann und verweist auf Würzfleisch-Baguette und Pulled-Pork-Burger. „Dennoch fehlt es dem Markt in diesem Jahr an einem Besuchermagneten.“

Die Mühlhäuser Lions, der Röblinglaufverein und die Stadt-SPD boten Glühweinspezialitäten, Fettbrot und Kuchenleckereien an und unterstützen so die Kindertafel, den Nothilfefonds der Diakonie sowie das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz und einige Vereine der Stadt.

Auch der 23. Kunstmarkt im Haus der Kirche am Kristanplatz sei nicht so stark besucht worden wie in der Vergangenheit, berichtete Organisatorin Petra Schneider (kleines Bild). Sie habe zwei neue Aussteller für den Markt, der organisatorisch nichts mit dem Weihnachtsmarkt zu tun hat, begeistern können. Im alten Gewölbekeller zeigten ein Holzbildhauer und eine Gruppe junger Menschen ihr Können. „Wir wollten etwas im Angebot haben, bei dem die Menschen zuschauen können, wie etwas entsteht. Ich glaube, das ist uns gelungen“, sagt Schneider. Die Gruppe Jugendlicher habe sich Gedanken zur Nachhaltigkeit gemacht und Brotdosen aus Kokosnuss gefertigt.

Hans Werner Schuhmann vom Heimatverein organisierte die Krippenausstellung in Oberdorla mit Foto: Daniel Volkmann

Über einen Besucheransturm konnte sich das Oberdorlaer Angerglühen am Samstagabend freuen. Bei Musik von den Gasthofmusikanten und Leckereien trafen sich die Vogteier zum Feiern. Laut Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) hätten sich Kirchgemeinde, Rechnungsburschen, Karnevalsverein und einige Unterstützer mit dem Haus Vogtei zusammengetan, um das Fest voranzubringen. In der Kirche zeigte der Heimatverein erstmals eine Krippenausstellung. „Das hatten wir noch nie. Wir freuen uns riesig, dass wir 31 Krippen ausstellen können. Die gesamte Vogtei hat uns unterstützt“, sagt Mitorganisator Hans Werner Schuhmann.