Bad Langensalza. Die Bad Langensalzaer Band Alphablock beschreibt in dem Titel „Wir“ die derzeitigen Phänomene. Das Lied hat samt Video am Sonntag Premiere.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alphablock mit Song über Corona-Pandemie

Ihre Gedanken zur Corona-Pandemie hat die Bad Langensalzaer Band Alphablock in einen Song gepackt. Der Titel heißt „Wir“ und wird Sonntag um 19.30 Uhr in den sozialen Medien im Internet Premiere haben. Samt Video, das Arnd Küllmer und Christian Mörstedt in der heimischen Garage drehten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Gerade jetzt wollte Alphablock durchstarten und nach ihren zwei veröffentlichen Alben Konzerte geben. Etliche musste die Synthie-Rock-Band wegen des Corona-Krise schon absagen. „Wir machen uns natürlich auch Gedanken wegen des Virus“, berichtet Sänger Arnd Küllmer mit Blick auf die rasante Verbreitung, die Todes- und anderen Folgen, welche die Pandemie mit sich bringt. Aber er und Christian Mörstedt sehen auch das Positive in dieser Zeit, wie zum Beispiel zahlreichen Hilfsangebote. „Die Menschen schauen jetzt mehr aufeinander, eine Gemeinschaft scheint zu entstehen“, sagt er: „Und wenn wir Glück haben, wird dadurch das Wir-Gefühl gestärkt.“ Innerhalb von nur einer Woche entstand das Lied quasi im Homeoffice. Beide haben separat in ihren Heim-Studios am Song gearbeitet. Das Lied zielt auf Herz und beschreibt Phänomene, denen sie in diesen Tagen begegnet sind. So heißt es etwa im Liedtext: „Wo kann man noch den Hamster kaufen, Klopapier, Nudeln und was zu saufen? Der Mensch entdeckt die Krämerseele. Hortet heimlich in Quarantäne.“ Wie Küllmer sagt, zeige sich da, dass die Globalisierung ihre Tücken habe. „Vielleicht bringt es die Menschen dazu, lokal mehr zusammenzuhalten“, verweist er auch auf Händler und Geschäfte vor Ort. An öffentliche Drehorte, die Alphablock bisher bei den Videos bevorzugte, konnte die Band wegen des derzeitigen Kontaktverbots nicht gehen. Deshalb entschieden sich Arnd Küllmer und Christian Mörstedt für die heimischen Wände. „Dadurch wirkt es zwar ein bisschen spartanisch, ist aber vielleicht umso eindringlicher“, so Küllmer. Später wird der Titel dann auch in den Download- und Streaming-Portalen verfügbar sein. Zu sehen sein wird das Video auf der Homepage der Band sowie bei Youtube und bei Facebook.