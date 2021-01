Altengottern rüstet sich für trockene Sommer

Altengottern. Um regenarme Perioden künftig besser zu überstehen, erhält der Sportplatz in Altengottern einen eigenen Brunnen. In den vergangenen Tagen waren Jochen Schulz und Holger Knäbe von der Firma Brunnenbau Conrad mit der Bohrung bis in 26 Meter Tiefe beschäftigt. Am Donnerstag wurde die Leistung des Brunnens ermittelt.

Bisher habe man sich an heißen Tagen aus dem angrenzenden Kanal bedient und Wasser abgepumpt. Doch in den vergangenen Jahren sei die Wasserentnahme aus Gewässern und aus dem Trinkwassernetz zur Bewässerung irgendwann untersagt worden, erinnert sich Ortschaftsbürgermeister Jan Tröstrum (CDU). Daher habe man nach Alternativen gesucht. Denn wenn ein Fußballrasen einmal vertrocknet, ist es zu spät.

Am Brunnenprojekt beteiligen sich die Gemeinde und regionale Sponsoren. Zwischen 6000 und 8000 Euro wird die Installation am Ende kosten. 4000 Euro übernimmt die Landgemeinde Unstrut-Hainich. Mit 2000 Euro haben die Traco Travertinwerke Anfang November den Sportverein SV 90 Altengottern unterstützt, informiert der Vereinsvorsitzende Christian Hönl. Zudem wird sich das Arbeitsschutzzentrum Altengottern beteiligen.