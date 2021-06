Am Rauchmelder in Mühlhausen herum gespielt

Mühlhausen Mehrmals wurden die Einsatzkräfte in nur einer Nacht in eine Obdachlosenunterkunft gerufen.

Mehrere Polizeieinsätze gab es am Donnerstagabend in der Obdachlosenunterkunft in der Wendewehrstraße. Gegen 21 Uhr musste die Feuerwehr zum Objekt ausrücken. Ein 32.jähriger Mann hatte am Rauchmelder in seinem Zimmer herumgespielt, diesen beschädigt und dadurch den Alarm ausgelöst.

Wenige Stunden später, gegen 1.30 Uhr, geriet der 32-Jährige mit einem 38-jährigen Bewohner in Streit. Hierbei wurde der 32-Jährige leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Beide Streithähne wurden in unterschiedliche Zimmer untergebracht. In der restlichen Nacht blieb es ruhig.

