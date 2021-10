Wer in der kommenden Woche auf der Ammerschen Landstraße stadtauswärts unterwegs ist, muss eine Umleitung in Kauf nehmen.

Ammersche Landstraße in Mühlhausen wird stadtauswärts gesperrt

Mühlhausen. In der kommenden Woche kommt es auf der Ammerschen Landstraße in Mühlhausen zu Behinderungen. Was ist der Grund dafür?

Wie die Stadtverwaltung Mühlhausen informiert, wird es ab Montag, 25. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen in der Ammerschen Landstraße zwischen Papiermühlenweg und der Ammerbrücke kommen. Der Grund: Die Straßenbeleuchtung wird erneuert. Für die Bauarbeiten, die bis Freitag dauern sollen, wird die Fahrbahn stadtauswärts in Richtung Leinefelde voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Industriestraße und von An der Ammerbrücke über die Friedrich-Naumann-Straße. Stadteinwärts, von Leinefelde kommend, ändert sich nichts.