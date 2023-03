Andreas Kieling und Helene Fischer inkognito im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs

Im Unstrut-Hainich-Kreis sind immer mal wieder Promis zu sehen. Sabine Spitzer rät, genau hinzuschauen. Sonst könnte man die Stars leicht verwechseln.

Politiker von Bundes- und Landesebene sind öfter dienstlich im Kreis unterwegs. Von Ministerpräsident Bodo Ramelow aber ist bekannt, dass er hier auch gern Urlaub macht. So schaute er etwa im Februar bei einer Auszeit im Hainich beim Karnevalsumzug in Großengottern vorbei. Auch Promis aus der Kulturbranche begeistern auf den Bühnen im Kreis. So kommt etwa Schlagerstar Gaby Albrecht am 13. Mai nach Mühlhausen zum Muttertagsfest der Volksmusik. In Bad Langensalza tritt am 14. April der Opernstar und Entertainer Gunther Emmerlich auf. Man weiß, dass manche Künstler sich vor dem Auftritt noch die Gegend anschauen.

Völlig überrascht war neulich jemand aus dem Freundeskreis, als er gefragt wurde, ob er der berühmte Andreas Kieling sei. Es ist tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar, zumal er auch einen Hund hat. Die Frage ist aber gar nicht abwegig, weil der Dokumentarfilmer bekennender Fan des Hainichs ist und gern zu Besuch kommt.

Man sollte aber immer genau hinschauen. Etwa im August. Dann kommt das Helene-Fischer-Double Berit Finke nach Bad Tennstedt.