Anglerverein renaturiert den Seebach in Seebach

Seit einigen Wochen läuft die Renaturierung des Seebaches im gleichnamigen Mühlhäuser Ortsteil. Der Anglerverein um Wolfgang Wehnemann ist seit einigen Jahren Pächter der Fischereirechte des Gewässers am Seebacher Ortsrand. Fische habe man aber in all der Zeit nicht aus dem kleinen Bach holen können. Die Ursachen hierfür liegen laut Vereinsvorstand Wehnemann auf der Hand. In den letzten 150 Jahren seien große Fehler an den Gewässern begangen worden.

„Die massive Begradigung durch den Hochwasserschutz und die Aufräumarbeiten Mitte der 90er-Jahre, bei dem die Gewässer grundhaft von Treibgut und der Verschlammung befreit wurden, haben den Bewohnern des Baches den Lebensraum genommen und ihnen somit den Todesstoß verliehen“, sagt der 67-Jährige. Eigentlich müssten in dem Gewässer Gründlinge, Rotfedern, Schmerlen sowie Hasel und Forellen leben. Dies sei aber in dem vor wenigen Monaten noch gut 15 Zentimeter tiefen Rinnsal absolut nicht möglich gewesen, es habe an der Lebensgrundlage gefehlt. Der Mühlhäuser Anglerverein machte sich dieses Projekt zur Aufgabe. Mithilfe von Steinen habe man den Bach bisher an einigen Stellen verjüngt und Strömungen umgeleitet. Das Wasser müsse verlangsamt und ausgebremst werden. Pfosten wurden ins Bachbett eingeschlagen, um an ihnen Äste zu verzurren, so wurden Laichplätze für die Fische geschaffen. Bisher habe man über 20 Tonnen Flusskies verbaut.

Laut Wehnemann würden sich hier die Fischnährtiere wie Eintags- und Köcherfliegen niederlassen. Der Vereine arbeite und finanziere alles in Eigenleistung. „Ich bin wirklich froh, dass ich von den Behörden die Unterstützung bekomme, so etwas machen zu dürfen. Früher war das absolut nicht möglich, ein Umdenken hat eingesetzt. Die Gewässer sind unsere Lebensadern“, betont der Vereinsvorstand. Um den gesamten Abschnitt unterhalb der Seebacher Fischtreppe zu renaturieren, werde man noch einige Zeit benötigen. Bereits jetzt habe der kleine Bach schon einen wesentlich höheren Wasserstand als vor Beginn der Arbeiten. Dies ließe hoffen, dass der Bach in zwei bis drei Jahren prächtige Fische beheimatet.