Antibakterielle Beschichtungen als Weg in die Zukunft

Leere Straßen, geschlossene Geschäfte die wiederbelebte Einkaufspassage nahezu verwaist. In Zeiten der Corona-Pandemie sind die Händler des Kreises gefordert umzudenken. Das Thema Onlinehandel sei so präsent wie nie zuvor informiert der Geschäftsleiter der Mühlhäuser Ideenfabrik Jörg Martin. Täglich erreichen das Unternehmen mit Sitz im Gewerbegebiet an der Trift Anfragen zum Handel im Netz. „So lange die Logistik in unserem Land nicht beeinträchtigt oder gekappt wird, kann man fast alles über den Onlinehandel lösen“, sagt Martin. Auch Onlineberatungen seien technisch umsetzbar. Den Mühlhäuser Dienstleister für Ideen, Fassadenbemalung, Werbeschilder, Leuchtreklame und Internetauftritte hätten die Messeabsagen im Land nicht spürbar getroffen. Messebau sei nie das Kerngeschäft gewesen, einige Druckaufträge wurden dennoch storniert. Um künftig am Markt zu bestehen habe man sich im Unternehmen zusammengesetzt und einen Weg konstruiert erklärt Geschäftsleiter Martin. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

In diesen Tagen gäbe es Gespräche mit einem Unternehmen welches antibakterielle Lacke und Folien herstellt. Die Materialien seien Zertifiziert, eine Studie belege die Wirksamkeit und den Schutz. Die Materialien seien mit einem Wirkstoff kombiniert der auf Licht reagiert so werden Bakterien, Viren, Pilze und Sporen reduziert und unschädlich gemacht. „Zwischen den Standarddesinfektionszyklen die in Krankenhäusern oder bei Ärzten üblich seien, reduziere die Beschichtung Keime und Viren auf der Oberfläche. “Sie werden einfach abgetötet und können sich nicht weiter verbreiten“, informiert Martin. Dies funktioniere auch bei Visitenkarten oder sämtlichen anderen Materialien, die von mehreren Menschen berührt werden. Für das Mühlhäuser Unternehmen könne das Thema sehr interessant sein. Bisher belege die Studie die Antibakterielle und Antivirale Wirksamkeit. Der Hersteller habe bereit zwei „Feldstudien“ in verschiedenen Krankenhäusern unter realen Bedingungen absolviert. Die Ergebnisse seien Vielversprechend.