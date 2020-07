Antisemitische Schmierereien am Bahnhof Mühlhausen

Dieses Foto soll vor wenigen Minuten in Mühlhausen entstanden sein. Wie sicher müssen sich Neo-Nazis in Deutschland fühlen, wenn sie ihre Ideologie und ihren #Antisemitismus so einfach propagieren können? @Polizei_Thuer @BMI_Bund



📸@linksjugend_mhl pic.twitter.com/5gQgMcFSyy