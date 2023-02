Auf unbekannten Pfaden unterwegs in Bad Langensalza zum Weltgästeführertag

Bad Langensalza. Gemeinsam mit einem erfahrenen Gästeführer kann man (s)eine Stadt am besten erkunden. Wie das am Sonntag zum Weltgästeführertag in Bad Langensalza sein wird? Überzeugen Sie sich selbst.

Seit 1999 gibt es, immer um den 21. Februar herum, den Weltgästeführertag (WGFT). Ins Leben gerufen durch den Bundesverband der Gästeführervereinigungen Deutschlands (BVGD) wird der Weltgästeführertag auch in Bad Langensalza gelebt und alljährlich veranstaltet.

Die Bad Langensalzaer Gästeführer-Zunft, selbst Mitglied im BVGD und zertifiziert, freut sich am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr, unter dem Jahresmotto „Sagen, Geschichten und Anekdoten“ wieder ganz viele Gäste zu ihren Führungen begrüßen zu dürfen.

Los geht es an der Touristinformation Bad Langensalza. Gästeführerin Mary Fischer und ihr Team bieten den maximal 100 Teilnehmern eine einzigartige Stadtführung an und die einmalige Gelegenheit, ganz besondere Orte in Bad Langensalza kennenzulernen.

An diesem Nachmittag sind viele Stadtführer gleichzeitig unterwegs, und laufen mehr als 20 Stationen an. Hier werden sie, teils theatralisch, erzählen, spielen und die Teilnehmer mit kleinen Darstellungen erfreuen. Diese Sonderführung ist kostenlos. Um eine Spende wird gebeten, welche dann einem gemeinnützigen Zweck in der Stadt zugutekommt.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.