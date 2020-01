Landkreis. Die Polizei in Nordthüringen bietet eine kostenlose Gedächtnisstütze für den Ernstfall.

Aufsteller gegen Telefon-Betrüger

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und bringen so viele, vorwiegend ältere Menschen um ihr erspartes Geld. Im Bereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen, zu dem auch der Unstrut-Hainich-Kreis gehört, können deshalb ab sofort in allen Polizeidienststellen kleine Aufsteller kostenlos abgeholt werden, teilte die Polizei mit.

Auf ihnen sind die wichtigsten Verhaltensregeln aufgeführt, falls ein vermeintlich falscher Polizist anrufen sollte. Die Aufsteller sollten neben das Telefon gestellt werden und dort gerade älteren Menschen als Gedankenstütze dienen. Zudem können auf dem Aufsteller wichtige Notfall-Telefonnummern notiert werden.