Auftritt von Ludwig Gütter in Mühlhausen erst 2022

Mühlhausen. Das Konzert in der Kornmarktkirche wird in den übernächsten Sommer verschoben.

Das Konzert des Trompeters Ludwig Güttler in Mühlhausen wird verschoben. Für den 1. Februar 2021 war es in der Kornmarktkirche Mühlhausen geplant, nun soll es am Sonntag, 5. Juni 2022, in der Divi-Blasii-Kirche stattfinden. Ludwig Güttler wird dort mit Friedrich Kircheis an der Orgel und einem weiteren Gastsolisten auftreten. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können umgetauscht werden, wo sie erworben wurden, so eine Mitteilung des Veranstalters.