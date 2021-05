Ausschuss vergibt Aufträge für Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis

Brandschutztüren werden in die Sonnenhofschule in Bad Langensalza eingebaut. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Unstrut-Hainich-Kreis. Arbeiten für über 460.000 Euro sind beauftragt.

Eine ganze Reihe von Bauaufträgen für Schulen und Verwaltungsgebäude hat der Kreisausschuss kürzlich vergeben. Sie belaufen ich auf über 460.000 Euro. So können nun in der Regelschule in Weberstedt Maler-, Bodenleger- und Trockenbauarbeiten ausgeführt werden. In der Sonnenhofschule Bad Langensalza werden Brandschutztüren erneuert.

Im Jahn-Gymnasium Großengottern wird eine Brandschutztreppe gebaut, damit verbunden sind Aufträge für Metallbau, Maurer-, Putz-, Tischler- und Verglasungsarbeiten. In der Grundschule Oberdorla stehen die Schulhofbepflanzung im Rahmen der Hofneugestaltung und eine Dachsanierung an.

Auch Planungsleistungen wurden vergeben. So für die Heizung in der Regelschule Schlotheim, die Freianlagen an der Petrischule Mühlhausen und in Weberstedt sowie die Elektro-Planung in der Grundschule Katharinenberg und in Weberstedt.