In Henningsleben erwischten Polizisten einen alkoholisierten Autofahrer (Symbolbild).

Autofahrer in Henningsleben unter Alkoholeinfluss unterwegs

In der Hauptstraße in Henningsleben haben Polizisten am Mittwochabend einen Mann bei der Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss gehindert. Nach Angaben der Polizei hätten die Beamten den 43-Jährigen bei einer Routinekontrolle angehalten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Autofahrer musst seinen Wagen stehen lassen. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.