Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug - Seine Frau verstirbt an Unfallstelle

Die 84-Jährige saß am Donnerstagnachmittag als Beifahrerin im Auto, am Steuer ihr 85-jähriger Mann. Die beiden waren gegen 17.20 Uhr auf der Landstraße in Richtung Sundhäuser Kreuz unterwegs, als der Opel-Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor.